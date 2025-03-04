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Власти США дали Chevron месяц на уход из Венесуэлы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов США дало американской энергетической компании Chevron Corp. срок до 3 апреля на завершение работы в Венесуэле.

Как отмечает Bloomberg, компания получила на сворачивание операций всего 30 дней вместо обычных для таких случаев шести недель. Это может быть способом оказать дополнительное давление на лидера страны Николаса Мадуро с целью заставить его пойти на сделку с президентом США Дональдом Трампом.

Минфин США подчеркивает, что лицензия не разрешает выплачивать любые виды налогов или роялти правительству Венесуэлы, какие-либо дивиденды госкомпании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и ее дочерним обществам. Как и прежде, запрещена продажа нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron в Венесуэле, куда-либо кроме США.

Chevron получила лицензию на работу в Венесуэле при администрации Джо Байдена, в ноябре 2022 года. Компания экспортирует из Венесуэлы около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Ранее Трамп уже анонсировал, что разрешение Chevron на операции в Венесуэле будет отозвано.

Акции Chevron в начале торгов во вторник дешевеет на 1,2%.

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