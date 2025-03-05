Трамп уверяет, что вводимые Белым домом пошлины принесут триллионы долларов

Президент Трамп, вице-президент Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон во время президентского выступленияперед Конгрессом Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Вводимые администрацией США в отношении ряда стран пошлины принесут экономике огромные деньги и помогут создать новые рабочие места, заявил американский президент Дональд Трамп в своем выступлении перед Конгрессом.

"Мы получим триллионы долларов и создадим невиданное количество рабочих мест", - подчеркнул глава государства.

Трамп подчеркнул, что вводимые им пошлины представляют собой зеркальный ответ на аналогичные действия ряда стран - "теперь наша очередь".

"Как они нас обкладывают пошлинами, так и мы их. Как они вводят налог в отношении нас, так и мы в отношении них. Если они применяют нетарифные барьеры, чтобы не пустить нас на свой рынок, мы сделаем то же самое, чтобы не пустить их на наш рынок", - сказал американский лидер.

Также во время выступления перед Конгрессом Трамп пообещал принять "историческое решение" по добыче редкоземельных металлов в США.

"Позднее на этой неделе я приму историческое решение о значительном расширении добычи наиболее важных редкоземельных металлов здесь, в США", - сказал он.