Власти США подчеркнули, что пошлины вводятся не против стран, а против наркобизнеса

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские пошлины в отношении Канады и Мексики, вступающие в силу во вторник, не являются этапом торговой войны, а лишь направлены на борьбу с нелегальным ввозом фентанила в США, приводит слова министра торговли США Говарда Латника американский телеканал CNBC.

"Нынешняя тарифная политика вызвана ситуацией с наркотиками. В стране наблюдается приток синтетических опиоидов, из-за которых каждый год умирают около 75 тыс. американцев", - сказал Латник в интервью телеканалу.

Министр добавил, что хотя, по его мнению, службы безопасности двух стран "проделали хорошую работу на границе", им всё ещё не удалось остановить нелегальный ввоз фентанила, произведённого в Китае и попадающего в США через границы с Канадой и Мексикой.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп занял жёсткую позицию в отношении пошлин, Латник выразил надежду, что они могут быть отменены, если страны достигнут большего прогресса в борьбе с наркобизнесом.

По словам Латника, новые пошлины США ознаменуют "перезагрузку торговой политики" и могут повлиять на рост цен на товары и услуги в стране в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной, уверяет он, "всё будет совершенно иначе".

Как сообщалось, позже во вторник США планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады, а также о дополнительных пошлинах в 10% против Китая.

