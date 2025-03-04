Пашинян заявил, что не будет участвовать в возможных действиях Запада против Тегерана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Армения не будет принимать участия в каких-либо действиях против Ирана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Нужно уточнить, что подразумевается под угрозой, но мы заявляли, что Республика Армения не будет участвовать ни в каких действиях против Исламской Республики Иран. Наши естественные интересы являются тем самым фактором, который делает нас взаимно восприимчивыми к государственным интересам друг друга", - сказал Пашинян в интервью государственному телевидению Ирана, отвечая на вопрос, какими будут действия Еревана, если западные страны выступят с угрозой в адрес Исламской Республики Иран.

По его словам, стабильность, безопасность Ирана чрезвычайно важна для Армении.

Говоря о подписаном с США соглашении о стратегическом сотрудничестве, Пашинян выразил надежду, что документ будет реализован "и в контексте этого сотрудничества для нашего региона не будут формироваться или увеличиваться угрозы, а, наоборот, возможности, которые всегда существуют, будут более подчеркнуты".

"Во всех своих отношениях мы пытаемся учитывать наши региональные интересы и будем продолжать руководствоваться этим подходом", - отметил премьер Армении.