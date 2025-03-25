Пашинян и Рубио обсудили стратегическое партнерство Армении и США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Марко Рубио обсудили вопросы армяно-американских отношений и региональную повестку, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили вопросы стратегического партнерства Армении и США, а также региональную повестку дня. Пашинян представил Рубио переговорные процессы, в результате которых стало возможным достичь согласия по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"", - заявили в пресс-службе.

Пашинян отметил, что проект соглашения ожидает подписания.

Премьер Армении и госсекретарь США условились продолжить контакты на высоком уровне.

Ранее о завершении переговоров по согласованию проекта текста соглашения о мире с Азербайджаном Пашинян в ходе телефонных разговоров проинформировал президентов России, Ирана и Франции.