Поиск

Пашинян и Рубио обсудили стратегическое партнерство Армении и США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Марко Рубио обсудили вопросы армяно-американских отношений и региональную повестку, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили вопросы стратегического партнерства Армении и США, а также региональную повестку дня. Пашинян представил Рубио переговорные процессы, в результате которых стало возможным достичь согласия по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"", - заявили в пресс-службе.

Пашинян отметил, что проект соглашения ожидает подписания.

Премьер Армении и госсекретарь США условились продолжить контакты на высоком уровне.

Ранее о завершении переговоров по согласованию проекта текста соглашения о мире с Азербайджаном Пашинян в ходе телефонных разговоров проинформировал президентов России, Ирана и Франции.

Армения Азербайджан Марко Рубио Никол Пашинян США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

США и Украина будут работать над безопасностью энергообъектов и судоходства в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Сенатор Чижов сообщил, что заявление по итогам переговоров РФ-США не принято из-за позиции Киева

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });