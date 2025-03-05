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Минторг США считает возможным соглашение с Мексикой и Канадой по пошлинам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox Business.

"Я думаю, он что-то с ними решит. Это не будет паузой (во введении пошлин - ИФ), полагаю, он пояснит так: делайте больше и мы сойдемся где-то посередине; и об этом мы, вероятно, объявим завтра (в среду - ИФ)", - сказал Латник.

США со вторника ввели пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, которые, по оценкам Вашингтона, недостаточно активно борются против проникновения в США фентанила через их границы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал экономические меры США в отношении своей страны "торговой войной, в которой не будет победителей".

Дональд Трамп Джастин Трюдо Минторг США
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