Сильное землетрясение произошло в Чили

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,5 зафиксирован в северной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиал, эпицентр зафиксированного в 19:21 по Москве в четверг землетрясения находился в 91 км к югу от города Калама.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 93,5 км.