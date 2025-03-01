Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:59 по Москве в субботу землетрясения находился в 387 км к юго-востоку от города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 151,4 км.