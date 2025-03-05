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Президент Панамы назвал ложью слова о восстановлении контроля США над Панамским каналом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил президента США Дональда Трампа во лжи по поводу ситуации вокруг Панамского канала.

"Президент Трамп вновь лжет. Никакой речи о восстановлении контроля над Панамским каналом нет, и это не обсуждалось ни на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, ни с кем-либо еще", - написал Мулино в соцсетях.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами развивается на основе договоренностей по вопросам, представляющим взаимный интерес и не имеющим никакого отношения ни к возвращению канала США, ни к подрыву национального суверенитета Панамы.

"Канал принадлежит Панаме и останется панамским!" - заверил президент.

Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что США начали принимать меры по возвращению контроля над Панамским каналом.

"Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать", - сказал он.

"Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта близ Панамского канала", - отметил президент США.

Марко Рубио США Панама Конгресс Дональд Трамп Хосе Рауль Мулино Панамский канал
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