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Глава Пентагона заявил об отсутствии стремления к войне с Китаем

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - США не хотят и не добиваются торговой или любой другой войны с КНР, но Вашингтон готов к любому исходу событий, заявил в эфире Fox News глава Пентагона Пит Хегсет

"Те, кто хотят мира, должны готовиться к войне. Именно поэтому мы реструктурируем нашу армию, именно поэтому мы следуем принципам воинской этики - потому что мы живем в опасном мире с мощными развитыми государствами с очень разными идеологиями", - заявил министр.

Гарантировать, что его страна готова к вероятной войне - это его работа как главы Минобороны, добавил Хегсет.

После заявления президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин на китайские товары до 20% в КНР заявили, что "будут бороться до конца" в случае начала "торговой или любой другой войны" с США. В заявлении Минкоммерции Китая отмечалось, что КНР введет контрмеры в ответ на американскую тарифную политику - 15-процентные доппошлины на пшеницу и 10-процентные на некоторые другие виды сельхозпродукции.

Минобороны Пентагон США Пит Хегсет Китай Дональд Трамп
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