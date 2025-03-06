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Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, потребовав освободить всех заложников

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников, пригрозив расплатой в случае отказа.

"Освободите всех заложников сейчас, а не позже, и немедленно верните все тела людей, которых вы убили, или для вас все кончено", - написал Трамп в своей соцсети The Truth Social.

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Он предупредил, что "ни один член ХАМАС не будет в безопасности", если палестинское движение не выполнит его условия.

"Это ваше последнее предупреждение! Для руководства сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс", - подчеркнул американский президент.

Трамп также обратился к жителям сектора Газа, пообещав им прекрасное будущее, если они не будут удерживать заложников.

"Если вы это сделаете (продолжите удерживать заложников - ИФ), вы - покойники! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас или позже вам придется за это поплатиться", - заявил он.

Трамп выдвинул ультиматум после встречи с шестью израильскими заложниками, которые были освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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Тем временем представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил телеканалу CNN, что публикация Трампа в социальных сетях "усложнит вопросы, связанные с соглашением о прекращении огня", и побудит правительство Израиля не выполнять его.

Ранее портал Axios сообщил о прямых переговорах в Дохе между посланником президента США по делам заложников Адамом Боулером и представителями ХАМАС, стороны пытались достичь нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Израильский чиновник сообщил CNN, что Израилю известно о прямых контактах между Соединенными Штатами и ХАМАС. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что переговоры состоялись.

"Это продолжающиеся переговоры и дискуссии. Я не собираюсь здесь их подробно описывать", - заявила она журналистам.

Палестинское движение удерживает 59 заложников в Газе. Армия обороны Израиля подтвердила гибель 35 человек. Израильская разведка считает, что 22 человека все еще живы, статус еще двоих неизвестен. Среди оставшихся в заложниках пятеро американцев.

Первый этап соглашения, продолжавшийся 42 дня, истек в субботу после того, как стороны не смогли достичь соглашения о продлении.

США Дональд Трамп ХАМАС Израиль заложники
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