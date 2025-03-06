Пять человек осудили в Германии за планирование антиправительственных действий

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Немецкий суд признал пятерых человек виновными в организации попытки государственного переворота и похищения бывшего министра здравоохранения, сообщают в четверг германские СМИ.

"Высший региональный суд города Кобленц приговорил четырех человек к тюремному заключению на срок от пяти лет и девяти месяцев до восьми лет. Пятый обвиняемый получил срок в два года и десять месяцев", - передает немецкое информагентство DPA.

Подсудимые, четверо мужчин в возрасте от 46 до 58 лет и 77-летняя женщина, которую на данный момент освободили из-под стражи, обвинялись в создании или участии в террористической организации под названием "Объединенные патриоты" и подготовке действий против властей страны. По данным следствия, они собирались, в частности, похитить бывшего министра здравоохранения Карла Лаутербаха.

Судебный процесс по делу "Объединенных патриотов" начался в мае 2023 года. В рамках длительного судебного разбирательства показания дали более 30 свидетелей.

Отмечается, что вынесенные приговоры не являются окончательными и могут быть обжалованы.