Лидеры ЕС считают приоритетом закупку дронов, систем ПВО, артиллерии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза договорились уделять особое внимание закупкам систем ПВО, беспилотников, высокоточной дальнобойной артиллерии для повышения своей обороноспособности, говорится в заявлении Евросовета.

"Речь о ПВО, ПРО, артиллерии, в том числе - дальнобойной и высокоточной. Нужны ракеты и иные боеприпасы, дроны, системы для борьбы против БПЛА", - отмечается в документе.

В нем говорится о готовности работать над военными аспектами в киберпространстве, над применением искусственного интеллекта для оборонных целей. Также речь идет о важности защиты ключевой инфраструктуры и спутников. Наконец, в ЕС выражают стремление повышать мобильность вооруженных сил.

Лидеры европейских стран напоминают о важности защиты границ, "в особенности восточных границ ЕС, учитывая угрозы, исходящие от России и Белоруссии".

Такие выводы сделали главы государств и правительств государств ЕС на саммите, проходящем в Брюсселе.