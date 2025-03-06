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Евросовет призвал ЕК, Словакию и Украину решать проблему транзита газа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину активнее работать над решением проблемы транзита газа, говорится в заявлении Евросовета.

"Европейский совет призывает Еврокомиссию, Словакию и Украину интенсифицировать усилия, чтобы найти реалистичное решение проблемы транзита газа", - отмечается в документе.

В нем также подчёркивается необходимость "принимать во внимание опасения, сформулированные Словакией".

Именно словацкая сторона, как отмечали СМИ, в последнее время настаивала на том, чтобы Брюссель помог убедить Украину разрешить транзит через свою территорию газа из РФ.

Европейский совет Брюссель Словакия Украина
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