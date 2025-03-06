Американские самолеты B-52 в ходе учений впервые сбросили бомбы на землю Финляндии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress в ходе учений на полигоне Роваярви в Лапландии впервые в Финляндии сбросили бомбы на наземные цели, сообщил в четверг портал Yle.

"В Роваярви отрабатывалось совместное применение огня между воздушными и армейскими войсками. Бомбы были сброшены в соответствии с финскими предупредительными правилами, руководили сбросами авианаводчики из вооруженных сил Финляндии и ВВС США", - говорится в сообщении.

Как заявил начальник штаба ВВС Финляндии, бригадный генерал Аки Пуустинен, "сотрудничество с (...) США повысит обороноспособность Финляндии и укрепит общую оборону (...) в странах Северной Европы".

Военно-воздушные силы тренируются со стратегическими бомбардировщиками США в воздушном пространстве Финляндии с июля прошлого года.

Соединенные Штаты регулярно проводят миссии Bomber Task Force, в которых бомбардировщики тренируются с европейскими союзниками по НАТО. В этом году финские истребители Hornet участвовали в миссиях бомбардировочной оперативной группы в Швеции и Эстонии.