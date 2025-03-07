Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в 120 км к западу от города Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 21:42 по Москве в четверг, находился примерно в 366 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия - 5,8 балла по шкале MSK-64/

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.