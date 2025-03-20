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Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании в четверг отклонил законопроект, предлагавший правительству закрыть границу с Россией.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, произошедшие нападения и прогнозируемую угрозу, правительству было бы целесообразно в кратчайшие сроки принять решение о закрытии эстонско-российской сухопутной границы. Это решение имело бы вес как мера противодействия растущей враждебной деятельности России", - говорится в пояснительной записке авторов законопроекта из фракции "Отечество".

В ходе окончательного голосования 14 членов парламента проголосовали за законопроект, 61 - против, после чего он был снят с дальнейшего обсуждения. Всего в высшем органе законодательной власти страны 101 депутат.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы, вместо нее пролегает т.н. в Эстонии временная контрольная линия. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Эстония
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