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В Эстонии планируют закончить обустройство границы с РФ в этом году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Эстония завершит строительство инфраструктуры на сухопутной границе с Россией в нынешнем году, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Об этом глава эстонского МВД сообщил на пресс-конференции в четверг.

Ляэнеметс не исключил, что совершенствование пограничной инфраструктуры будет продолжено и в дальнейшем, так как "страна постоянно ставит в этом плане новые цели - от создания "дроновой стены" до строительства тех секций, которые раньше не планировались".

Министр добавил, что одновременно со строительством границы принимаются и другие меры по ее охране. Так, в Академии внутренней обороны предполагается создать инфраструктуру по подготовке кадров, "которая могла бы быть самой современной в Европе в этой области, чтобы там можно было проводить обучение, начиная со спецподразделений и заканчивая спасателями".

Эта инфраструктура предполагает создание специальной летной площадки для испытаний и тренировок операторов дронов общей протяженностью около 50 км. "Она будет располагаться близ границ с Россией, что имеет не менее важное значение", - сказал Ляэнеметс.

Ранее правительство намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но в мае 2024 года было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу текущего года; были выделены необходимые для этого средства.

В четверг правительство Эстонии выделило дополнительно более 30 млн евро на усиление границы с Россией.

Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых ее сухопутная часть пролегает на протяжении 136 км, остальная часть проходит по Чудскому озеру и реке Нарва.

Эстония и Россия сейчас не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор, однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Эстония
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