Казахстан в феврале снизил экспорт нефти в Германию, до 100 тысяч тонн

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в феврале текущего года составил 100 тыс. тонн, что на 21% ниже уровня января 2025 года, сообщили в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО).

"В феврале 2025 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 100 тыс. тонн", - говорится в ответе КТО на запрос агентства.

Как сообщалось, в январе объем транспортировки казахстанской нефти в Германию составил 127 тыс. тонн.