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США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе
Фото: Artur Widak/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на источники.

Уже запланированные на 2025 год натовские учения, в которых Соединенные Штаты должны будут играть ключевую роль, это пока не касается.

По словам одного из источников Expressen, речь идет о натовских учениях, которые в настоящее время находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.

Американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и сделать приоритетным Индо-Тихоокеанский регион, отмечает издание.

США НАТО
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