Каллас надеется на преодоление разногласий с США по судьбе НАТО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Заявления, исходящие из США, беспокоят европейцев в том, что касается будущего трансатлантических отношений, но нет признаков того, что НАТО может развалиться, считает глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она заявила об этом на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Также ясно, что у нас были разногласия (с США - ИФ) и в прошлом, но нам всегда удавалось их преодолевать. Мы надеемся на это и теперь", - сказала она, когда ее спросили об обеспокоенности некоторых европейских лидеров относительно судьбы Североатлантического альянса при новой администрации США.

"Мы продолжим работать с новой американской администрацией. Завтра я сама отправлюсь в Соединенные Штаты для встречи с (госсекретарем - ИФ) Марко Рубио, как и с другими представителями. У нас будет возможность обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Позвольте мне подчеркнуть, что НАТО - это оборонительный союз. Он имеет целью защищать всех своих членов. И это работало и для США тоже. Напомню, что единственный раз, когда была активирована статья 5 (Североатлантического договора о коллективной безопасности - ИФ), это было сделано для Соединенных Штатов", - добавила Каллас.

"Мы надеемся, что Североатлантический альянс по-прежнему продолжит функционировать с выгодой для всех его членов. И в настоящий момент не видим никаких признаков обратного. НАТО изменится, это мне кажется вполне очевидным. Но не думаю, что ребенка надо выплескивать вместе с водой", - резюмировала глава европейской дипломатии.