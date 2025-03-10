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Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в Норвежском море

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Норвежского моря в 977 км к северо-востоку от Рейкьявика (Исландия). сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:33 по Москве в понедельник землетрясения находился примерно в 8,5 км севернее острова Ян-Майен (Норвегия).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Норвегия Исландия Рейкьявик Норвежское море
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