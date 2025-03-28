Хорватия не намерена отправлять своих военных на Украину

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хорватия ни при каких условиях не намерена направлять военнослужащих на Украину, заявил по итогам встречи лидеров "коалиции желающих" президент страны Андрей Пленкович.

"Никогда и не предполагалось, что солдаты из Хорватии будут задействованы на территории Украины", - написал он в соцсетях.

Пленкович добавил: "Хорватия, как ответственный член ЕС и НАТО, и далее будет оказывать Украине всеобъемлющее содействие, в частности, в сфере разминирования и военной помощи".

Он подчеркнул, что "Загреб также мог бы поделиться опытом по мирной интеграции хорватского Подунавья" - региона на границе с сербским автономным краем Воеводиной.