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Глава ЕК соберет первое в истории заседание коллегии по вопросам безопасности

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европейские ценности - демократия, свобода и верховенство закона - находятся под угрозой, суверенитет ставится под сомнение - всё это требует чрезвычайных мер, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Вот почему в ближайшие недели я соберу первую в истории коллегию (европейских комиссаров) по безопасности. Это обеспечит членам коллегии регулярные обновления данных о событиях в сфере безопасности. От внешней и внутренней безопасности до энергетики, обороны и научных исследований. От киберпространства до торговли и иностранного вмешательства", - сообщила глава ЕК в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе.

Она выступила по случаю исполнения 11 марта 100 дней с момента вступления в должность членов Еврокомиссии нынешнего состава.

"Только если у нас будет четкое и глубокое понимание угроз, включая гибридные угрозы, мы сможем эффективно способствовать коллективной безопасности", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что ЕК должна переключить внимание на готовность противостоять угрозам.

"Мы назначили первого в истории комиссара по обороне - шаг, который сейчас, три месяца спустя, кажется не просто необходимым, но и правильным в нужное время. Потому что мы явно вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции", - считает председатель Еврокомиссии.

Она призвала к "смелым и решительным действиям".

"Соответственно, эта неделя принесла единогласную поддержку (плану) REARM Europe - пакета на 800 млрд евро для обороны. Это историческое событие. Это может стать основой для европейского оборонного союза. Мы будем продвигать план REARM Europe вперед со всей необходимой силой. Идея, лежащая в его основе, такова: мы должны раскрыть весь потенциал перед лицом конкретных угроз", - заявила фон дер Ляйен.

"И, если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленницами, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал станет еще больше", - добавила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен ЕК Еврокомиссия
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