Аэропорт Берлина из-за забастовки приостановил все регулярные рейсы

Аэропорт Франкфурта предупредил о перебоях с авиасообщением

Забастовка профсоюза Ver.di в Германии Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Берлина сообщили о приостановке всех запланированных вылетов и прибытий из-за однодневной забастовки профсоюза Ver.di; крупнейший в Германии аэропорт Франкфурта также предупредил, что не сможет гарантировать бесперебойную работу, сообщают в понедельник немецкие СМИ.

По их данным, в целом забастовки по всей стране затронули более десятка аэропортов, что, по оценкам Ассоциации немецких аэропортов (ADV), может привести к отмене более 3,4 тыс. рейсов.

"Мы призываем Ver.di учесть интересы пассажиров и найти решение за столом переговоров", - заявил управляющий директор ADV Ральф Байзель.

Профсоюз требует увеличить заработную плату сотрудникам на 8% или ежемесячно выплачивать по 350 евро, а также увеличить количество дней отпуска.

На прошлой неделе профсоюз Ver.di, представляющий интересы около 2 млн работников, поддержал планы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по проведению масштабных налоговых реформ.

В воскресенье сообщалось, что прошедшая без предупреждения забастовка сотрудников аэропорта Гамбурга привела к отмене почти 300 рейсов, которые должны были перевезти более 40 тыс. пассажиров.