В ЕК заявили, что Украина сама должна решать, как использовать свои трубопроводы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В вопросах использования украинских трубопроводов решение остается за Киевом, заявляют в Еврокомиссии.

"Что касается использования украинской инфраструктуры, это Украине решать, как она желает управлять своими системами трубопроводов", - сказала в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Ее попросили прокомментировать, что последует за призывом саммита ЕС 6 марта к Еврокомиссии, Словакии и Украине активнее работать над решением проблемы транзита газа.

В заключительном документе саммита говорилось: "Европейский совет призывает комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску приемлемых решений проблемы транзита газа, принимая во внимание обеспокоенность, высказанную Словакией".

"Безопасность энергоснабжения государств-членов является для нас приоритетом. (...) Мы открыты для решений, которые отвечают целям (плана ЕС по энергетической независимости - ИФ) REPowerEU, то есть уменьшению импорта российских энергоносителей", - заявила Итконен.

По ее словам, опираясь на такой подход, ЕК осуществляет контакты с государствами-членами, которых это касается, особенно со Словакией и Венгрией.

Представитель ЕК напомнила, что договор по украинскому транзиту российского газа истек в конце прошлого года, и, по ее утверждению, "нет беспокойства относительно безопасности снабжения". Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится "в тесном контакте со Словакией, Венгрией и Украиной, чтобы обсуждать эти вопросы", и она "учитывает все обеспокоенности, выраженные Венгрией и Словакией".