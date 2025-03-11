Крыша многоквартирного дома повреждена в Видном после атаки БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Видном в результате массированной атаки беспилотников на столичный регион повреждена кровля многоквартирного дома, никто не пострадал, сообщил глава Ленинского округа Станислав Каторов во вторник.

"После прилета дрона нахожусь на улице Фокина. Организовали поквартирный обход, предварительно, пострадавших нет. Есть нарушения кровли. Сейчас проводим вместе со службами работу", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в ночь на вторник средства ПВО сбили 65 беспилотников, летевших в сторону Москвы.