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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,03%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками в ожидании новостей с переговоров США-Украина по вопросу мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подают негативные сигналы и дешевеет нефть (фьючерс на Brent просел в район $69 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,03% к уровню закрытия основной сессии накануне, ниже 3200 пунктов; лидерами снижения выступили бумаги "ВК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), но подросли акции АФК "Система" (+1,3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3199,94 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 марта, составляет 88,3872 руб. (-74,9 копейки).

Подешевели также "префы" Сбербанка (-0,4%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что работа над соглашением с Украиной по полезным ископаемым продолжается, но не является главной темой предстоящих переговоров в Саудовской Аравии. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп, безусловно, хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена, но это необязательно должно произойти завтра.

Президент США Дональд Трамп надеется, что украинский кризис будет разрешен дипломатическими мерами и новые антироссийские санкции не потребуются, сообщил Рубио. По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются на понимание в Киеве и Москве, что конфликт "может завершиться лишь дипломатическими мерами".

Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где во вторник состоится встреча американских и украинских чиновников.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в окружении Трампа обсуждают, как Вашингтон в рамках украинского урегулирования может ослабить санкции в отношении России.

Также Рубио сообщил, что хотя планов проведения встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина еще нет, стороны изъявили желание встретиться и нет оснований для того, почему это не может произойти.

"На данный момент встреча не запланирована. В какой-то момент обе стороны выразили готовность встретиться, но на данный момент встреча не запланирована. И (...) нет никаких непредвиденных обстоятельств", - сказал он журналистам, сопровождающим его в Саудовскую Аравию на встречу с украинской делегацией.

В миреСМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить МосквуСМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить МосквуЧитать подробнее

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для переговоров с российским руководством, сообщила журналист Bloomberg Аннмари Хордерн. "Стив Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с президентом Путиным", - написала она в сети X со ссылкой на источники. Предполагаемая дата этой поездки не приводится. Уиткофф - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, при этом он активно участвует и в контактах по украинскому урегулированию.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, рынок акций РФ консолидируется на фоне надежд инвесторов относительно дальнейшего улучшения геополитической ситуации. В Саудовской Аравии во вторник пройдут переговоры представителей Украины и США, по итогам которых нельзя исключать положительных новостей. Кроме того, по данным СМИ, советники Трампа уже намечают схемы ослабления санкций против РФ в случае урегулирования конфликта на Украине. В то же время разные представители США подчеркивают, что в сценарии "тяжелого" течения переговоров Штаты готовы ужесточить санкции против РФ.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает удерживаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. Ключевым сопротивлением является предыдущий локальный максимум у отметки 3350 пунктов. При этом поддержкой выступает отметка 3150 пунктов, считает Кауфман.

В США накануне индексы акций упали на 2,1-4% во главе с Nasdaq на опасениях по поводу экономики США. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период".

"Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но думаю, все будет отлично для нас".

Внимание рынка на текущей неделе будет приковано к публикации данных о февральской инфляции в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

Индекс S&P 500 (-2,7%) показал худшую динамику с прошлого декабря, Nasdaq (-4%) - с сентября 2022 года.

В Азии во вторник также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,03-0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены остаются под давлением продаж на фоне сочетания понижательных факторов, включая опасения по поводу эскалации торговых войн и их экономических последствий, а также ожиданий увеличения предложения нефти на рынке после перехода стран ОПЕК+ к наращиванию добычи и возможного смягчения санкций против России.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве во вторник составила $69,22 за баррель (-0,1% и -1,5% накануне), апрельская цена WTI - $65,88 за баррель (-0,2% и -1,5% в понедельник).

Сургутнефтегаз Сбербанк Норникель Марко Рубио
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