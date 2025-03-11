Рубио заявил, что проведение встречи Трампа и Путина не запланировано, но возможно

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Хотя планов проведения встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина еще нет, стороны изъявили желание встретиться и нет оснований для того, почему это не может произойти, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"На данный момент встреча не запланирована. В какой-то момент обе стороны выразили готовность встретиться, но на данный момент встреча не запланирована. И (...) нет никаких непредвиденных обстоятельств", - сказал он журналистам, сопровождающим его в Саудовскую Аравию на встречу с украинской делегацией.

Он отметил, что не может заранее предсказать график Трампа, но "президент готов встретиться, как он уже показывал в прошлом, с кем угодно".

При этом он не считает встречи "уступками" и полагает, что "только путем разговоров и встреч можно добиться прогресса в решении вопросов, независимо от того, какие разногласия у вас могут возникнуть".

Рубио повторил, что "на данный момент никаких запланированных встреч нет, но, очевидно, что это может измениться".