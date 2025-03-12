В Пакистане из захваченного поезда спасли 155 заложников

Силовики утверждают, что убиты не менее 27 террористов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Пакистане сотрудники сил безопасности вывели 155 заложников из поезда, захваченного целиком 11 марта захваченным группировкой "Армия освобождения Белуджистана", сообщает Dawn со ссылкой на государственное Radio Pakistan и его источники в силовых структурах.

По утверждению источников, убиты не менее 27 боевиков. Среди спасенных - женщины и дети. О числе погибших ничего не сообщается. Медицинская помощь потребовалась пока 37 пострадавшим.

Спецоперация по освобождению заложников продолжается. Как передает АР, чиновники предупреждают, что заложников окружают боевики с поясами со взрывчаткой.

11 марта следовавший из Кветты в Пешавар пассажирский поезд Jaffer Express был захвачен террористами в ущелье перед въездом в туннель, в заложниках оказались все пассажиры, железнодорожники и ехавшие в поезде силовики. В момент захвата поезда была слышна стрельба. Вечером того же дня сообщалось, что некоторым пассажирам удалось выйти из поезда и пешком дойти до ближайшей станции. Точное число захваченных заложников, тех, кому удалось спастись, погибших и тех, кто до сих пор остается в руках террористов, неизвестно.

Боевики обещали убить заложников, если пакистанские войска предпримут операцию против "Армии освобождения Белуджистана", но предлагали переговоры к переговорам об обмене пленными.



Пакистанские СМИ называют захват поезда целиком беспрецедентным.

В Белуджистане десятилетиями действуют группировки, выступающие за его отделение от Пакистана. Они неоднократно совершали нападения на государственных служащих, военных и на предприятия, связанные с Китаем, требуя получения доли от разрабатываемых там ресурсов.