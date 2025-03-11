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Провинция Онтарио ввела 25%-ную наценку на экспорт электроэнергии в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти канадской провинции Онтарио ввели 25%-ную надбавку на стоимость поставляемой в США электроэнергии в ответ на пошлины Вашингтона, пишет Financial Times.

"В результате счета усердно работающих американцев вырастут в среднем примерно на $100 в месяц", - заявил премьер-министр Онтарио Дуглас Форд.

Новая надбавка затронет 1,5 млн домохозяйств и предприятий в Мичигане, Миннесоте и Нью-Йорке и будет стоить им в совокупности до $400 тысяч в сутки, заявил он.

По словам Форда, Онтарио "не успокоится" до тех пор, пока угроза пошлин не исчезнет, а "при необходимости, если Соединенные Штаты пойдут на эскалацию, я без промедлений отключу электричество полностью".

Электроэнергию на американский Средний Запад поставляют еще несколько канадских провинций.

Богатая нефтью Альберта "продолжит поставлять энергию в США и поддерживать их видение глобального энергетического доминирования", сказала премьер-министр провинции Даниэль Смит.

При этом она отметила, что Канаде следует уделить повышенное внимание расширению инфраструктуры для поставок нефти на рынки Европы и Азии.

Онтарио США Канада Дуглас Форд Даниэль Смит Альберта
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