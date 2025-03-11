Мужчину задержали по делу о столкновении судов у берегов Великобритании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании задержала 59-летнего мужчину по подозрению в халатности, которая привела к гибели человека при столкновении в Северном море танкера и контейнеровоза, сообщает во вторник Sky News.

"В результате проведенного моей командой расследования задержан 59-летний человек по подозрению в халатности, которая привела к гибели человека", - говорится в заявлении главного инспектора полиции Хамберсайда Крейга Николсона.

Он также отметил, что полиция тесно сотрудничает с другими службами для установления причин произошедшего и предоставления поддержки всем, кто в ней нуждается.

Пока не уточняется, какие именно действия подозреваемого привели к гибели человека.

В понедельник сообщалось, что у восточных берегов Великобритании в Северном море столкнулись стоявший на якоре американский танкер Stena Immaculate и шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong. 36 членов экипажа доставили на берег, одного госпитализировали. Ещё один человек считался пропавшим без вести, ранее во вторник сообщалось, что его поиски были безуспешны и прекращены.