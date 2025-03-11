Европарламент согласился с предложением по фонду поддержки Молдавии почти на 1,9 млрд евро

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) одобрил во вторник предварительное соглашение, достигнутое переговорщиками ЕП и Совета ЕС 19 февраля 2025 года, по Фонду реформ и экономического роста для Молдавии, который обеспечит Кишиневу доступ к 1,885 млрд евро.

"Европейский парламент дал зеленый свет новому механизму поддержки для Молдавии, сосредоточившись на улучшении финансирования и демократическом надзоре. (...) С помощью грантов и кредитов с низкими процентными ставками фонд нацелен помочь Молдавии справиться с основными проблемами, с которыми она сталкивается", - говорится в коммюнике пресс-службы ЕП.

В сообщении отмечается, что основные улучшения, достигнутые в ходе переговоров по фонду между депутатами Европарламента и Советом ЕС, заключаются в увеличении помощи на основе грантов: стороны согласились выделить 520 млн евро в виде грантов, что на 100 млн евро больше по сравнению с первоначальным предложением, наряду с 1,5 млрд евро в виде кредитов с низкими процентными ставками.

"Эта корректировка позволит Молдавии провести реформы, не накапливая непосильный долг", - сказано в коммюнике.

Таким образом, разъясняют в ЕП, в период с 2025 по 2027 год фонд предоставит Молдавии доступ к максимуму в размере 1,885 млрд евро, включая до 1,5 млрд евро в виде льготных кредитов. Фонд также предоставляет 520 млн евро в виде грантов, из которых 385 млн евро будут безвозвратной финансовой поддержкой Кишинева, а 135 млн евро резервируются для обеспечения кредитов и удерживаются в бюджете ЕС в качестве гарантии для инвесторов.

В коммюнике также сообщается, что достигнутое соглашение допускает добровольные взносы в фонд других доноров, таких как международные финансовые организации, для предоставления Молдавии дополнительной финансовой поддержки. Подчеркивается, что фонд не станет поддерживать "деятельность или меры, которые могут подорвать суверенитет или территориальную целостность страны".

После согласия ЕП предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС. Фонд вступит в силу после официального одобрения Европарламентом и Советом ЕС и после публикации постановления совета в официальном журнале Евросоюза.