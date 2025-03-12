Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла законопроект, предотвращающий шатдаун правительства, продлевая его финансирование до 30 сентября, сообщают американские СМИ.

Согласно им, "за" проголосовали 217 законодателей, "против" - 213. Теперь законопроекту предстоит голосование в сенате.

Как пишет The Hill, будущее документа в верхней палате "на волоске". Текущее финансирование истекает в пятницу в 23:59 по времени Вашингтона.

Принятый палатой законопроект позволит оплачивать работу правительства до конца американского финансового года, 30 сентября, одновременно увеличивая финансирование оборонных программ и сокращая финансирования необоронных, отмечает издание.