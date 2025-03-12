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Минобразования США сокращает штат почти на 50%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство образования США объявило о сокращении штата почти вдвое, в административный отпуск планируется отправить почти 2 тыс. сотрудников.

"Сокращение штата отражает приверженность министерства образования повышению эффективности, подотчетности и обеспечению того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они наиболее важны: учащимся, родителям и учителям", - говорится в заявлении министра образования Линды МакМахон.

Как уточняется в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, на момент инаугурации президента США Дональда Трампа численность персонала составляла 4 тыс. 133 человека. После сокращений в Минобразования останется 2 тыс. 183 человека.

Сокращенные сотрудники будут отправлены в административный отпуск, начиная с 21 марта. Они будут получать полную заработную плату и пособия до 9 июня. Также всем попавшим под сокращение сотрудникам будет выплачено выходное пособие или пенсионные выплаты в зависимости от их трудового стажа.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет ликвидировать министерство образования.

Минобразования США Линда МакМахон штат сокращение
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