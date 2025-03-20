Поиск

CNN сообщает, что Трамп в четверг подпишет указ о начале роспуска Минобразования

CNN сообщает, что Трамп в четверг подпишет указ о начале роспуска Минобразования
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг намерен подписать указ, который запустит процесс роспуска американского министерства образования, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам двух официальных лиц из администрации президента, Трамп подпишет указ в ходе мероприятия в Белом доме, на которое также будут приглашены губернаторы, государственные должностные лица в сфере образования и школьники.

Полное закрытие министерства образования потребует согласия Конгресса США. Тем не менее, Трамп намерен поручить министру образования Линде Макмэн принять "все необходимые шаги для способствования закрытию министерства образования и возвращения полномочий в сфере образования властям штатов", заявил один из знакомых с ситуацией источников.

Ранее в марте министерство образования США объявило о сокращении штата почти вдвое. Сокращенные сотрудники будут отправлены в административный отпуск, начиная с 21 марта. Они будут получать полную заработную плату и пособия до 9 июня. Также всем попавшим под сокращение сотрудникам будет выплачено выходное пособие или пенсионные выплаты в зависимости от их трудового стажа.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет ликвидировать министерство образования. По его мнению, все вопросы, связанные с образованием, нужно решать не централизовано, а на уровне штатов.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия возглавила список самых счастливых стран мира

Трамп призвал ФРС к снижению процентных ставок

Трамп призвал ФРС к снижению процентных ставок

Нефть Brent подорожала до $71,17 за баррель

Нефть Brent подорожала до $71,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 20 марта

Трамп считает разговоры с Путиным и Зеленским "хорошими"

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом

Рубио обсудил с британским коллегой дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Рубио обсудил с британским коллегой дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Глава ФРС заявил о возросшей неопределенности в экономике США

Белый дом отметил приоритет соглашения о перемирии над договором с Киевом по металлам

Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot

Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2216 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });