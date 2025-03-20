CNN сообщает, что Трамп в четверг подпишет указ о начале роспуска Минобразования

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг намерен подписать указ, который запустит процесс роспуска американского министерства образования, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам двух официальных лиц из администрации президента, Трамп подпишет указ в ходе мероприятия в Белом доме, на которое также будут приглашены губернаторы, государственные должностные лица в сфере образования и школьники.

Полное закрытие министерства образования потребует согласия Конгресса США. Тем не менее, Трамп намерен поручить министру образования Линде Макмэн принять "все необходимые шаги для способствования закрытию министерства образования и возвращения полномочий в сфере образования властям штатов", заявил один из знакомых с ситуацией источников.

Ранее в марте министерство образования США объявило о сокращении штата почти вдвое. Сокращенные сотрудники будут отправлены в административный отпуск, начиная с 21 марта. Они будут получать полную заработную плату и пособия до 9 июня. Также всем попавшим под сокращение сотрудникам будет выплачено выходное пособие или пенсионные выплаты в зависимости от их трудового стажа.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет ликвидировать министерство образования. По его мнению, все вопросы, связанные с образованием, нужно решать не централизовано, а на уровне штатов.

