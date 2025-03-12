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Турция поставила Эстонии полсотни бронемашин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Турция поставила для Сил обороны и Спасательного департамента Эстонии пятьдесят новых колесных бронемашин, сообщил эстонский Центр государственных оборонных инвестиций.

"Большая часть из них - это бронемашины ARMA со схемой привода 6х6, а также бронемашины NMS 4х4. Они будут использоваться подразделениями боевого обеспечения как в 1-й, так и во 2-й пехотных бригадах. Кроме того, для Спасательного департамента закуплено четыре бронемашины 4х4", - говорится в пресс-релизе.

"Закупка новых бронемашин была подготовлена и осуществлена в тесном сотрудничестве с Силами обороны. Их потребности были учтены уже на этапе проектирования. По сути, с производственной линии турецкой компании сходят машины, адаптированные к нашим пожеланиям и практически готовые к эксплуатации. В Эстонии останется только установить коммуникационное и прочее оборудование", - сказал представитель Центра оборонных инвестиций Марек Мардо.

Бронетехника вооружена пулеметом калибра 12,7 мм.

Четыре новые колесные бронированные машины с приводом 4х4 поступят для Спасательного департамента, но при необходимости их также будут использовать Департамент полиции и погранохраны, а также Служба внутренней безопасности, отмечается в сообщении.

Контракты на поставку колесной бронетехники заключены на десять лет, что позволяет закупать дополнительную бронетехнику и запасные части к ней.

Турция Эстония ARMA
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