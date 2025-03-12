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Goldman Sachs понизил прогноз S&P 500 на конец года до 6200 с 6500 пунктов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6200 пунктов с ожидавшихся ранее 6500 пунктов.

Они ссылаются на политическую неопределенность, включая импортные пошлины, а также опасения относительно состояния экономики США, сообщает Reuters.

Торги во вторник S&P 500 завершил на отметке 5572,07 пункта (снизившись за день на 0,8%). Таким образом, новый прогноз экспертов банка предполагает повышение более чем на 11%.

В понедельник индекс потерял 2,7%, что стало наихудшим падением с декабря прошлого года.

"Непосредственными причинами падения рынка являются скачок политической неопределенности, в основном связанный с пошлинами, и опасения относительно перспектив экономического роста", - говорится в сообщении Goldman Sachs.

Котировки мартовских фьючерсов на S&P 500 в среду растут на 0,6%.

Goldman Sachs SP 500 США
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