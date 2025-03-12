JP Morgan оценил в 40% вероятность рецессии в США в этом году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аналитики J.P. Morgan Chase оценивают примерно в 40% вероятность рецессии в американской экономике в этом году.

Также они указывают на риск длительного ущерба для репутации США как места для направления инвестиций, если американские власти подорвут доверие к управлению страной, заявил главный экономист банка Брюс Касман журналистам в Сингапуре в среду.

"Нынешнее состояние – это повышенная обеспокоенность экономикой США", - полагает он.

В начале этого года Касман оценивал риск рецессии примерно в 30%. При этом текущий прогноз JPMorgan для роста ВВП США в 2025 году составляет 2%.

Риски рецессии в американской экономике возросли из-за вводимых президентом Дональдом Трампом импортных пошлин, заявили 95% опрошенных на прошлой неделе агентством Reuters экономистов в Канаде, Мексике и США.

Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley ухудшили прогнозы подъема ВВП страны в этом году до 1,7% и 1,5% соответственно.

Касман считает, что риск рецессии вырастет, вероятно, до 50% или даже больше, если в силу вступят пошлины, которые Трамп пригрозил ввести с апреля.

"Если мы продолжим идти по этому пути – более разрушительной, недружественной для бизнеса политики, я думаю, что риски в плане рецессии возрастут", - сказал он. Касман также отметил, что неприятные ощущения от стиля нынешней администрации могут поколебать веру инвесторов в активы США, если будет поставлено под сомнение выстроенное за многие годы доверие к американским рынкам и институтам.

Главный экономист JPMorgan отмечает, что у США есть определенные привилегии, которые, например, позволяют стране "платить гораздо меньшую стоимость за финансирование дефицита бюджета и долга". "У нас гораздо более значительные потоки капитала и привлекательность доллара и активов из-за подобных вещей", - добавил он.

"Риск того, что все это начнет подвергаться давлению и станет структурной проблемой на рынках, – это то, что я ни в коем случае не стал бы недооценивать", - резюмировал Касман.