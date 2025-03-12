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Верховный лидер Ирана назвал уловкой призывы США к переговорам по ядерной программе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заявления США о готовности вести переговоры с Ираном по ядерной программе является уловкой, направленной на улучшение мнения о Вашингтоне в мире, заявил в среду руководитель Исламской республики Иран аятолла Хаменеи.

"Когда американский президент говорит, что готов вести обсуждения с Ираном и приглашает нас на переговоры – это просто уловка для обмана мирового общественного мнения", - приводят слова аятоллы американские СМИ.

Верховный лидер также подчеркнул, что Иран не ищет войны, но он "безусловно" нанесет ответный удар в случае атаки.

Вместе с тем Хаменеи вновь заявил, что не получал письмо от президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Трамп направил аятолле Хаменеи послание, посвященное иранской ядерной программе. Иранская сторона заявила, что никаких посланий не получала.

Он вновь повторил, что Иран не стремится разработать ядерное оружие.

"Причина, по которой у нас нет ядерного оружия и по которой мы не пытаемся его получить, заключается в том, что мы просто этого не хотим. Мы объясняли и обсуждали эти причины и раньше. Это наше решение, и, если бы мы захотели получить ядерное оружие, они бы не смогли нас остановить", - заявил аятолла.

США Иран Дональд Трамп Хаменеи
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