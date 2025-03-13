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Глава МИД Ирана подтвердил получение послания от Трампа

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что получил письмо от президента США Дональда Трампа.

"Нам доставили письмо от президента Соединенных Штатов", - приводит "Тасним" его слова.

По данным агентства, послание привез дипломатический советник президента ОАЭ доктор Мухаммед Анвар Гаргаш. Он посетил Тегеран, где Аракчи провел с ним переговоры. Стороны обсуждали отношения Ирана и ОАЭ, а также региональные вопросы.

Аракчи повторил позицию Тегерана, что Иран не желает вступать в прямые переговоры с Вашингтоном, если только тот не гарантирует: переговорный процесс будет идти без угроз со стороны США. Министр подчеркнул, что Тегеран желает переговоров, в которых будет "честь, здравомыслие, целесообразность".

Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что слова властей США о готовности вести переговоры с Ираном по ядерной программе являются уловкой, направленной на улучшение мнения о Вашингтоне в мире.

Вместе с тем Хаменеи вновь отметил, что не получал письма от Трампа. Ранее сообщалось, что американский президент направил аятолле послание, посвященное иранской ядерной программе.

Верховный лидер Ирана заверил, что Тегеран не стремится разработать ядерное оружие.

"Причина, по которой у нас нет ядерного оружия, и по которой мы не пытаемся его получить, заключается в том, что мы просто этого не хотим. Мы объясняли и обсуждали эти причины и раньше. Это наше решение, и, если бы мы захотели получить ядерное оружие, они бы не смогли нас остановить", - заявил аятолла.

Али Хаменеи Иран США Аббас Аракчи Дональд Трамп
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