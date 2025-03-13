Canon выкупит свои акции на 100 млрд иен

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Японская Canon Inc., производитель фотоаппаратов, принтеров и копировальных аппаратов, планирует выкупить до 26 млн своих акций, что составляет 2,8% выпущенных в обращение бумаг, сообщается в пресс-релизе компании.

Объем buyback может составить до 100 млрд иен ($676 млн).

Компания будет выкупать акции на Токийской фондовой бирже в период с 14 марта 2025 года по 30 января 2026 года.

Котировки акций Canon по итогам торгов в четверг снизились на 0,1%. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 8,2% (до 4,6 трлн иен), тогда как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 7,8%.