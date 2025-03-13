Ле Пен считает, что Франции нужно возобновить диалог с Россией

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Франция должна восстановить контакты с Россией для позитивного влияния Парижа на международную политику, заявила в интервью телеканалу CNEWS председатель фракции ультраправого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

"Не знаю, как мы можем иметь положительное влияние на международные отношения, на мир, если мы не разговариваем с людьми. Если не вести диалог с главами государств, то сесть за стол переговоров невозможно", - ответила Ле Пен на вопрос, нужно ли Франции возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Она подвергла критике французского президента Эммануэля Макрона за то, что Франция не участвует в переговорах по украинскому урегулированию.

"Когда вы ведете дипломатию, оскорбляя другие стороны, которые будут присутствовать за столом переговоров, то вас, естественно, не возьмут в переговорщики, в арбитры. А ведь Эммануэль Макрон рассорился со всеми на свете", - сказала она.

Ле Пен добавила, что президент США Дональд Трамп "кажется единственным, кто действительно захотел мира", поскольку "именно он начал переговоры".

Между тем, по словам Ле Пен, "некоторые европейские страны не хотят мира, они хотят продолжения войны".