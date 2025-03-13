Двое российских туристов утонули на кубинском курорте Варадеро

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Двое российских туристов, мужчина и женщина, утонули в Карибском море, купаясь в шторм на курорте Варадеро на Кубе, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туристы были клиентами одного из российских туроператоров. В настоящее время компания-туроператор на связи с родственниками и принимающей стороной", - говорится в сообщении.

По информации ассоциации, туристы купались в шторм, несмотря на вывешенный на пляже желтый флаг. Их унесло отбойным течением. Спасатели вытащили россиян из воды, но спасти их не удалось.

Как сообщили в компании "Евроинс Туристическое Страхование", из всех случаев с летальным исходом с туристами за рубежом на случаи утопления приходится 15%. Это вторая самая распространенная причина смертей российских путешественников за границей после сердечно-сосудистых заболеваний (на их долю пришлось в 2024 году почти 60% инцидентов).