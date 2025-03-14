Поиск

Представители КНР, Ирана и РФ обсудят в Пекине иранскую ядерную проблему

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дипломаты КНР, Ирана и РФ проведут в Пекине в пятницу, 14 марта встречу по иранскому ядерному вопросу, сообщает МИД Китая.

"Встреча пройдёт под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя. В ней примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади", - отмечается в сообщении ведомства.

Там уточнили, что на встрече будут обсуждать и другие вопросы, представляющие общий интерес.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за восстановление соглашения по иранской ядерной программе в первоначальном виде.

"Выступаем за восстановление первоначальной программы, от которой американцы отказались во время первого президентства Дональда Трампа", - сказал министр в интервью американским блогерам.

МИД РФ Иран Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ереван не стремится к международному признанию геноцида армян в Османской Турции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Что произошло за день: четверг, 13 марта

Премиальный фонд Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и обновил максимум за 10 лет

Премиальный фонд Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и обновил максимум за 10 лет

Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"

Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"

Трамп заявил об участии в обсуждении деталей соглашения по Украине

Алиев заявил о крайне низком уровне доверия к Армении

Россия будет договариваться о прекращении конфликта с Украиной из ситуации "на земле"

Путин заявил о поддержке идеи 30-дневного перемирия, но с оговоркой

Путин поблагодарил Трампа за большое внимание к украинскому урегулированию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6010 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });