Представители КНР, Ирана и РФ обсудят в Пекине иранскую ядерную проблему

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дипломаты КНР, Ирана и РФ проведут в Пекине в пятницу, 14 марта встречу по иранскому ядерному вопросу, сообщает МИД Китая.

"Встреча пройдёт под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя. В ней примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади", - отмечается в сообщении ведомства.

Там уточнили, что на встрече будут обсуждать и другие вопросы, представляющие общий интерес.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за восстановление соглашения по иранской ядерной программе в первоначальном виде.

"Выступаем за восстановление первоначальной программы, от которой американцы отказались во время первого президентства Дональда Трампа", - сказал министр в интервью американским блогерам.