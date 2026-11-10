Трамп не считает Иран угрозой для Ближнего Востока

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Иран в настоящее время не представляет угрозы для Израиля и других стран Ближнего Востока, заявил президент США Дональд Трамп.

"Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской угрозы", - написал он в соцсети Truth Social.

По этой причине, по мнению Трампа, вряд ли потребуется проводить дальнейшие масштабные военные операции против Тегерана.

"Если что-то будет меняться на Ближнем Востоке, то США подготовились к бою и будут готовы приступить. Однако в настоящее время такой вариант выглядит маловероятным", - отметил американский президент.



