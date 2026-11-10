Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Резолюция об импичменте Пита Хегсета, испытания нового торпедного оружия КНДР, вручение Букеровской премии 2026 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет ЕС продлил мандат военной миссии по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) до 15 ноября 2028 г. На этот период выделено около 300 млн евро ($336 млн).

- Республиканец Томас Мэсси внес в Конгресс США резолюцию об импичменте в отношении шефа Пентагона Пита Хегсета. Дональд Трамп заявил, что поддержит министра в случае запуска процедуры, отметив, что тот "выиграл две войны".

- Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о четырех погибших сотрудниках Запорожской АЭС за последние две недели.

- КНДР провела испытательные стрельбы нового торпедного оружия в районе Японского моря. Оно поступит на вооружение ВМС страны с начала 2027 г.

- Секретарь Совбеза Ирана Мохсен Резаи призвал США прекратить распространять фальшивые новости о переговорах с Тегераном и выполнить семь условий, выдвинутых страной.

- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028-2034 гг., если все страны объединения не обязуются выделить финансовую помощь Украине в 2027 г.

- Британский писатель Майкл Джон Харрисон стал лауреатом Букеровской премии 2026 г. за роман-антиутопию "Конец всего" (The End of Everything).