КНДР провела испытание новейшего торпедного оружия

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - КНДР провела в районе Японского моря испытательные стрельбы новейшего торпедного оружия, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"9 ноября... прошла испытательная стрельба новейшего торпедного оружия, разработанного совместно оборонными научно-исследовательскими учреждениями всех уровней КНДР", - говорится в сообщении.

Указывается, что испытание "подтвердило боевую эффективность новейшей системы скоростного торпедного оружия".

Эта система торпедного оружия поступит на вооружение ВМС КНДР с начала 2027 года, сообщило агентство.