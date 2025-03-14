Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за переговоры РФ и США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

"Президент России высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил, в частности, за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что саудовский наследный принц заявил о важности урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений России и США.

"С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе", - резюмировали в Кремле.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия подтвердили соблюдение обязательств в рамках ОПЕК+.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках "ОПЕК плюс". Подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса между спросом и предложением в интересах как производителей, так и потребителей сырья. Акцентирована приверженность России и Саудовской Аравии соблюдению взятых на себя в "ОПЕК плюс" обязательств", - говорится в сообщении Кремля.