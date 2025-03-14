Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера (штат Колорадо) в четверг вечером, сообщает Fox News.

Представитель аэропорта сообщил телеканалу, что пожар начался около 18:00 по местному времени.

Пассажиры эвакуировались по крылу самолета. По данным представителя аэропорта, никто не пострадал.

Тем временем телеканал ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA) сообщает, что самолет Boeing 737-800 направлялся из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в Даллас (штат Техас), когда его перенаправили в Денвер после того, как "экипаж сообщил о вибрации двигателя".

Когда самолет подруливал к выходу на посадку, загорелся двигатель.

Все пассажиры смогли покинуть самолет, получив лишь несколько незначительных травм во время эвакуации.

Отмечается, что на борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

"Мы благодарим членов нашего экипажа, спасательную команду и службы экстренного реагирования за их быстрые и решительные действия, направленные на обеспечение безопасности всех, кто находится на борту и на земле, в качестве приоритета", - цитирует телеканал заявление авиакомпании.

Причины происшествия выясняются.